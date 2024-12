Lanotiziagiornale.it - Le destre ancora divise e la Lega ora vuole il rimpasto

Che Matteo Salvini punti a tornare al Viminale, dopo l’assoluzione sul caso Open Arms, non è più un mistero. E ora sulla maggioranza di governo inizia ad aleggiare lo spettro del. Parola pronunciata per la prima volta dal senatore leghista, Claudio Borghi, vicino a Salvini. Il tema è sempre quello del ritorno di Salvini al ministero dell’Interno dopo l’assoluzione su Open Arms. E Borghi lo rilancia non parlando direttamente di Salvini però: “Sono sempre stato favorevole ai rimpasti”. Posizione di certo diversa da quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ill’ha evitato anche quando Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente della Commissione Ue. Larilancia l’ipotesi di unPer Borghi i rimpasti “aiutano a migliorare la squadra e ai cittadini la cosa piace, un po’ come le sostituzioni del calcio”.