Hedi Slimane | il rivoluzionario ribelle

Life&People.it Ha scosso il settore della moda dopo il suo annuncio e l’addio a Céline, di cui – come direttore creativo dal 2018 – ha avuto il merito di aver portato un’aria nuova e definito la crescita del marchio fondato da Céline Vipiana nel 1945 (secondo gli analisti del settore ha contribuito a raddoppiarne il fatturato annuo)., cinquantenne originario di Parigi, è riconosciuto ai tanti per la sua innata e naturale propensione a creare abbigliamento adatto a una schiera di giovani della Gen-Z (introducendo nel Dna di Céline elementi glam rock e grunge), dote che l’ha portato a diventare una vera celebrità nel mondo della moda e a trasformare il marchio in un fenomeno della cultura pop.Una personalità che affascina e seduce, a cui si deve il merito di aver trasformato Dior Homme e rilanciato Saint Laurent portando l’azienda a un successo strabiliante (è stato l’artefice dell’eliminazione del nome di battesimo “Yves” dal logo della maison).