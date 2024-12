Anteprima24.it - Guardia Costiera sequestra 200 tonnellate di pesce, 746 illeciti

Tempo di lettura: 2 minutiDuecentodito insieme a 233 attrezzi, 746tra amministrativi e penali e sanzioni che ammontano ad oltre un milione di euro. Sono i risultati dell’operazione ‘e-fisching’ compiuta dallaa tutela della filiera della pesca. Il dispositivo messo in campo – coordinato a livello nazionale dal Centro di Controllo Nazionale Pesca del Comando Generale dellae articolato a livello territoriale sui Centri di Controllo Area Pesca (Ccap) delle 15 Direzioni Marittime regionali – ha visto l’impiego di oltre 1.500 militari e oltre 450 tra mezzi terrestri e aeronavali dellae ha portato, ad oggi, all’effettuazione di 10.000 controlli a tutela del prodotto “made in Italy”.Tra le attività più significati quella delledi Roma-Fiumicino, congiuntamente al personale della Asl Roma, che ha posto sotto sequestro 670 kg di prodotto ittico scaduto in un centro di distribuzione all’ingrosso di Roma, destinato a essere distribuito ai ristoranti etnici.