Devo parlarti di Lorenzo Grande Fratello faccia a faccia tra Shaila e Helena | siamo alla svolta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, a pochi giorni dfine dell’anno, c’è stata un’importante novità tra. Le due concorrenti hanno deciso di parlarsinelle scorse ore e in particolare la Gatta ha voluto dirle delle cose che sentiva profondamente. Un momento ditra le coinquiline, che si sono ascoltate attentamente a vicenda giungendo ad una conclusione.In primis, soffermandosi suha ricevuto una sorta di consiglio da, infatti per la sudamericana lei non dovrebbe attendere troppo le mosse di Spolverato. L’ex velina di Striscia la Notizia è parsa abbastanza chiara sulla rottura col giovane modello: “Dentro di me ho lasciato andare”. Ma poi sono arrivate delle precisazioni rilevanti.Leggi anche: “Ha deciso così”., l’annuncio dia MariaVittoria sull’ex fidanzatotra: cosa si sono dette e come è finitaha comunque confidato ache quanto fatto danell’ultimo periodo alnon l’ha convinta.