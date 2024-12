Ilfattoquotidiano.it - Attivista Femen cerca di rubare Gesù Bambino dal presepe di Piazza San Pietro: arrestata

Ha scavalcato la recinzione tra la folla di pellegrini e turisti, tentato di raggiungere la statua diper portarla via, per poi esibire le due scritte sul corpo “Where is my child” e, sulla schiena, “Putin is a world criminal”. Ma l’ucraina delleè stata fermata dagli agenti della polizia dell’Ispettorato vaticano presenti inSanche stavano effettuando dei controlli. La donna, 25 anni, è stataper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Quando è stata bloccata dagli agenti dell’ispettorato Vaticano ha urlato in inglese “Questo è il mio!” e “Putin è un criminale di guerra!”. Il movimento femminista di protestaè nato a Kiev nel 2008 a difesa dei diritti delle donne e contro la violenza di genere.