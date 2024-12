Liberoquotidiano.it - Rovinosa figuraccia del Pd: regali di Natale a Schlein? Copiano FdI (e lo fanno in modo pessimo)

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel giorno dila battaglia tra Fratelli d'Italia e Pd è tutta sui social. I dem hanno risposto agli avversari con una campagna con gli spunti per "sopravvivere alcon i tuoi parenti un po' di destra", mettendo a disposizione dei fan su Instagram le slide con le risposte da dare sui temi caldi del confronto politico. Ma FdI non è da meno. Andrea Moi, responsabile comunicazione di Fratelli d'Italia, che rivendica il copyright della campagna sui "di" a - tra gli altri - Elly, Ilaria Salis e Nicola Fratoianni. "È uno strumento per rispondere alle critiche al governo - spiega raggiunto dal Corriere della Sera -. Per l'opposizione è facile: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Per noi no. Ci siamo divertiti a farlo insimpatico". E questo è solo l'inizio.