361magazine.com - Rosalinda Cannavó: la tenera dedica per la sua bambina

: la dolcesocial per sua figlia Camilla. Ecco le sue paroleè diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre. La piccola Camilla è il frutto dell’amore tra mammae papà Andrea Zenga. I due dopo essersi conosciuti al Grande Fratello hanno compiuto tanti passi in avanti, dalla convivenza, ai viaggi, fino ad arrivare a diventare genitori. Camilla ha indubbiamente allargato la famiglia e i due sono sempre più innamorati e complici.Leggi anche Grande Fratello, le nuove consapevolezze di Lorenzo. La confessioneVita da genitori: la dolcedi mammaPer le festività natalizie,, Andrea e Camilla hanno preso il primo aereo tutti insieme per raggiungere la Sicilia. Nelle ultime ore l’attrice e cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolcissimo ed inedito video di Camilla che sta festeggiando per la prima volta il Natale.