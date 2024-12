Iodonna.it - Il film è un nuovo adattamento dell'immortale romanzo di Alexandre Dumas. Nel cast anche Piefrancesco Favino

Questa sera alle 21.30 su Canale 5 va in onda la prima parte delfrancese Il conte di Montecristo – la seconda verrà trasmessa domani sempre alla stessa ora. Questodeldi, uscito in Francia la scorsa estate, è stato un trionfo di pubblico e critica (il secondo maggiore incasso del 2024). Protagonistaa storia che mescola azione, romanticismo e vendetta, è l’attore Pierre Niney (nei panni di Edmond Dantés, giovane marinaio incarcerato ingiustamente e che dopo 25 anni torna per vendicarsi di chi l’ha tradito). Pierfrancescoporta la cultura in strada: recita “L’Infinito” di Leopardi sulle strisce pedonali X Leggi› Pierre Niney è “Il conte di Montecristo”: «Darò del filo da torcere a Hollywood» Il conte di Montecristo, la tramaa prima parte delsu Canale 5Il giovane marinaio Edmond Dantés (Niney), tornato a casa da una missione in mare, sta per chiedere la manoa fidanzata Mercédès de Moncerf (Anais Demoustier).