Ilfattoquotidiano.it - Grillo-Conte, da “Specialista dei penultimatum” a “Padre padrone”: storia di un amore mai nato. Il videoblob di uno scontro giunto al capolinea

Il 2023 si era chiuso con un abbraccio: a novembre il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe, aveva partecipato all’evento dedicato all’intelligenza artificiale e ad accoglierlo c’era proprio lui, Giuseppe. Un anno dopo tutto è completamente cambiato. Gli iscritti cancellano la figura del garante, il ruolo ricoperto da. Il comico chiede un nuovo voto (come previsto dallo statuto) e riceve il bis: la caduta del garante è confermata. Arriva così alunoche nasce tempo fa e diventa esplicito ed evidente nel corso 2024. In mezzo tante pec, dichiarazioni e video che raccontano ladi un, in realtà, mai.Lacambia il 9 febbraio del 2021 quando, terminata l’esperienza dia Palazzo Chigi, in un video Beppeapre a Mario Draghi: “Mi aspettavo il banchiere di Dio è invece è un grillino“, disse il fondatore M5s.