Ciclismo: il Campionato Italiano Gravel 2025 sul Monte Amiata

Abbadia San Salvatore,26 dicembre 2024 – E’ stato presentato il, assegnato dalla Federad Eroica, e poi ceduto dalla società senese all' ASDBike. Si svolgerà sui magnifici percorsi che collegano ile la Val d’Orcia con due percorsi distinti: un tracciato di 115 km con 70 km di strade sterrate per gli uomini e un percorso di 81 km con 49 km di strade sterrate per le donne. Sullo stesso itinerario si svolgerà anche la Cicloturistica #affiliata e promossa da ACSI, che rappresenta una prima importante iniziativa, utile alla promozione del percorso e cicloturismo sul. Ci saranno gare anche per juniores e giovanissimi con un suggestivo Challenge MTB. Saranno Franco Rossi, il Direttore Generale della corsa, e Enrico Biganzoli, il Direttore Generale del Bike Village, a occuparsi del