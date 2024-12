Liberoquotidiano.it - Riaprono i centri in Albania: il piano del governo per piegare le toghe rosse (con la sponda Ue)

Bisogna tornare indietro di pochi giorni, al Circo Massimo e alla promessa scandita da Giorgia Meloni sul palco di Atreju: «Iinfun-zio-ne-ran-no». Il resto è conseguenza di questa volontà politica. E la premier non è tipo da prendere certi impegni col suo popolo senza avere già programmato i passi successivi. Ieri, dunque, vertice dia palazzo Chigi, presenti con lei tutti quelli che ci devono essere: Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, Tommaso Foti e Alfredo Mantovano, più Antonio Tajani collegato da remoto. Il risultato è un comunicato in cui Meloni e i suoi confermano «la ferma intenzione di continuare a lavorare sulle cosiddette “soluzioni innovative” al fenomeno migratorio». Si va avanti, insomma. I due hub italiani in territorio albanese, quello nel porto di Shengjin, per le procedure d'ingresso degli immigrati, e quello nell'entroterra, a Gjadër, per l'esame delle loro richieste d'asilo, ricominceranno ad essere usati molto presto.