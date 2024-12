Ilveggente.it - Cosenza-Catanzaro, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata diB e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Il piatto forte del Boxing Day diB che chiude il girone d’andata è senz’altro l’atteso derby di Calabria tra, appuntamento che come al solito rinfocola una sentitissima rivalità. Chi ci arriva meglio? Di sicuro i giallorossi dell’ex Fabio Caserta, che nella passata stagione sedeva sulla panchina dei Lupi – perse entrambi i derby, sia quello d’andata che di ritorno – per poi essere rimosso dall’incarico in primavera.B: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itIl suonon sarà quello dello scorso anno ma, nonostante qualche pareggio di troppo – nessuno ha collezionato più “X” delle Aquile, ben 11 – al giro di boa occupa un dignitoso ottavo posto, a quota 23 punti, ed è in zona playoff.