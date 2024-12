Rompipallone.it - Roma, ribaltone in panchina: cambia tutto

Leggi su Rompipallone.it

Laè alla ricerca di un nuovo allenatore ma prende piede la clamorosa ipotesi: la dirigenza giallorossa pensa alin.L’arrivo di Claudio Ranieri sembra finalmente aver portato una certa stabilità nella. La cura del tecnicono sta funzionando e piani della dirigenza giallorossa sembrerebbero chiari: allenatore fino al termine della stagione e conseguente ingresso all’interno dell’organigramma della società. La crescita mostrata nelle ultime settimane starebbe facendo però riflettere il club capitolino e non sarebbe da escludere il clamoroso colpo di scena., caccia al grande allenatore ma non è da escludere la clamorosa ipotesiIl futuro di Claudio Ranieri è tutto da scrivere. Secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, non sarebbe infatti da escludere la clamorosa ipotesi che porterebbe alla permanenza sulladelladi Sir Claudio.