Ilrestodelcarlino.it - Addio al più anziano di Cesena: aveva 105 anni. Salvò le tele del Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 dicembre 2024 – Si è spento alla venerabile età di 105Agostino Forti,te, il piùdella città. Era nato il 14 agosto 1919. Forti fu capo usciere e custode del palazzo municipale dal 1942 al 1982. Conservatosi lucido fino all’ultimo, accudito dai figli Sonia e Alfiero, è stato custode nel vero senso della parola, di palazzo Albornoz nelle cui cantine, in tempo di guerra fu lì sfollato con i propri genitori e altre famiglie. “In seguito – ci raccontò in occasione dei 100, festeggiati per suo espresso desiderio proprio in Municipio, dove ad accoglierlo c’era il neoeletto sindaco Lattuca al primo mandato e al suo primo festeggiamento di un cittadino centenario - fui congedato dal sesto Reggimento Fanteria per una mutilazione di tre dita della mano sinistra e, nel 1942, assunto proprio in, con alloggio dentro al Palazzo, dove ho vissuto con mia moglie Olga Righi e dove sono nati i miei figli”.