Svolta storica: anche in Italia si produrranno i vini dealcolati. Lollobrigida firma il decreto

insi potranno produrree parzialmente. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, hato ilche dà il via libera a questa particolare tipologia di bevande, regolata a livello europeo ormai da più di due anni. L'colma, così, un gap coi competitor e apre a questo segmento rispettandoi tempi della, annunciati un mese fa dal Masaf entro la fine del 2024. Nei giorni scorsi, la filiera nazionale aveva salutato con favore l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato alcune modifiche rispetto alla prima bozza circolata a novembre. Nel 2025, si dovrà lavorare ai decreti attuativi.Le novità delUna delle principali modifiche rispetto alle prime bozze delè proprio la dicitura di questi: il termine "dealcolato" si potrà utilizzare, al posto del termine "dealcolizzato", che è una traduzione non proprio felice dall'inglese "dealcoholized".