Pronosticipremium.com - Roma, Mourinho insiste per Hermoso: il Fenerbahce lo ha chiesto in prestito

La dirigenza dellaha iniziato a tracciare le linee guida per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di dare alla squadra una nuova identità e risollevare una stagione complicata. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha annunciato che arriveranno almeno 2-3 nuovi giocatori durante la finestra invernale, molto, però, dipenderà anche dalle uscite. Tra i giocatori che più hanno deluso finora c’è Mario, lontano parente del difensore ammirato all’Atletico Madrid e inserito nella lista dei sacrificabili. Ilci prova perSebbene la possibilità di trasferirsi in Turchia non sia stata accolta con favore dala scorsa estate, il futuro del centrale spagnolo potrebbe incrociarsi nuovamente con la Super Lig turca durante la prossima finestra di calciomercato.