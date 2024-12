Sport.quotidiano.net - Sella, a Rieti è il momento di alzare la voce. Se vince in trasferta si regala un Natale al top

Nella tana della Sebastiani per cercare il colpaccio.di scena questo pomeriggio al PalaSojourner (ore 18, arbitrano Ursi, Pecorella e Fiore) per l’ultimadel 2024 e per trovare un successo esterno che manca dallo scorso 5 giugno, che tra l’altro arrivò proprio a pochi chilometri da, in quel di Roma contro la Luiss, nel penultimo round della fase salvezza. E un regalo sarebbe gradito anche alla classifica, tornata a muoversi dopo la vittoria al supplementare contro Nardò (costata la panchina a Luca Dalmonte: al suo posto è arrivato Matteo Mecacci), ma ancora non del tutto "sicura", visto che in fondo tutte hanno cominciato a fare punti con una certa continuità e diventa quindi necessario stare attaccati al gruppo, tenendo sempre a debita distanza l’ultimo slot (occupato sempre da Piacenza).