Sport.quotidiano.net - Pescara-Ternana 0-0, tre grandi occasioni con Curcio, Donati e Cianci

Terni, 22 dicembre 2024 – Finisce zero a zero il big match dell’ “Adriatico” di, ma a rammaricarsi è ladi mister Ignazio Abate. Le Fere, mai in affanno, non solo tengono il ritmo degli abruzzesi ma, nel secondo tempo, hanno anche treper portarsi in vantaggio: prima, quindie poisi fanno però ipnotizzare da Pellizzari che respinge le conclusioni a tu per tu con gli avversari. In mezzo altra occasione sprecata da, che peraltro ha giocato un’ottima gara, sempre a tu per tu col portiere abruzzese. Primo tempo equilibrato, dinamico ma senza vere: l’unica conclusione nello specchio, sul finale, è didalla distanza, con deviazione dell’attento Plizzari. Nella prima mezz’ora della ripresa ladomina, con un Cicerelli ispirato, e va almeno tre volte vicinissima al vantaggio che sarebbe stato più che meritato.