Gli youtuber sudcoreani di estrema destra e il boom della medicina tradizionale cinese tra i giovani: le news dall'Asia

«Se il presidente Yoon Suk-yeol ascoltasse attentamente le voci deglipotrebbe capire cosa pensa veramente la gente, qual è il sentimento pubblico dei suoi sostenitori.». Ko Sung-kook è uno dei tanti, controversi, influencer diCorea del Sud. Il suo canale YouTube, Kosungkook TV, conta oltre 1,1 milioni di iscritti e più di 10 mila video (per un totale di quasi 542 milioni di visualizzazioni). I temi trattati? Politica (rigorosamente commenti pro conservatori), denunce di fantomatiche frodi elettorali e complotti vari. Quando Yoon è stato messo in stato di accusa, Ko lo ha difeso a spada tratta dichiarando che la legge marziale (annunciata e poi ritirata) rappresentava l’ultima risorsa per governare il Paese. «È iniziata una guerra totale tra la fazione filo-Corea del Nord che vuole mettere sotto accusa il presidente Yoon e la nostra», ha spiegato loai follower esortando i «combattenti patrioti di» a scendere in piazza a sostenere Yoon.