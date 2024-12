Noinotizie.it - Galatina: incidente, morto 54enne Moto fuori strada

Cade ine muore: la tragedia questa mattina a, nei pressi del Quartiere Fieristico. La vittima è unche, per cause ancora da accertare, è stato sbalzato dalla sella della sua, una Aprilia, ed è finito sull’asfalto.Gli immediati soccorsi del 118 allertati da alcuni automobilisti di passaggio, non sono bastati a salvargli la vita: troppo gravi le ferite riportate che ne hanno provocato il decesso. (leccesette.it)L'articolo proviene da Noi Notizie..