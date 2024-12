Ariano International Film Festival, aperto il bando per la 13esima edizione

Leggi su Ildenaro.it

E’ildi concorso per la tredicesima edizione dell’(AIFF), che si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Fino al 29 marzo 2025, registi, produttori e creativi di tutto il mondo potranno presentare le proprie opere attraverso la piattaformaFreeway. Le sezioni in concorso includono: AIFF World: aperta a lungometraggi, cortometraggi, animazioni, corti scuola e documentari a tematica libera; AIFF Green: dedicata ai documentari che affrontano tematiche ambientali, per promuovere una maggiore consapevolezza verso le sfide globali legate alla sostenibilità. Made in Campania: riservata ai cortometraggi realizzati, in parte o totalmente, nella regione Campania, per valorizzare le eccellenze e i talenti locali.Iloffre, inoltre, l’occasione di mostrare il proprio lavoro a una platea internazionale composta da appassionati di cinema, esperti del settore, critici, produttori e distributori; Accedere a networking esclusivi con professionisti del settore durante le proiezioni, i workshop e gli eventi paralleli; competere per il prestigioso Hirpus D’Oro, un simbolo di eccellenza artistica, e un premio in denaro che potrà contribuire a supportare nuovi progetti.