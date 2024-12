Ricerca marina alla Stazione Zoologica Anton Dohrn il nuovo batiscafo di ultima generazione

Leggi su Ildenaro.it

Porterà itori fino a mille metri di profondità e sarà a disposizione di tutta la comunità scientificaA oltre un secolo di distanza, le idee visionarie divedono la luce: arriva a Napoli il Triton 3300/3 MKII, il modernodelladestinato alle esplorazioni nelle profondità del Mar Mediterraneo. Questo sofisticato veicolo, costato oltre 5 milioni di euro è stato acquistato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e svolgerà un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto EMBRC-UP – coordinato da Massimo Cavaliere, direttore generale della- che ha per scopo il rafforzamento delle infrastrutture diesistenti e la creazione di nuovi strumenti per lascientifica in Europa. Questo programma contribuirà a fare di SZN un hub di eccellenza.