Ilgiorno.it - Pulizia delle strade. Cambia il contratto

Il primo a rinnovare ila Cem dopo un lungo confronto è Cernusco, patto fino al 2035 per oltre 40 milioni di euro, poco più di 4 l’anno. Il via libera arriva dopo le polemiche sulla qualità del servizio sollevate da tempo dal consigliere di maggioranza Claudio Gargantini (Gruppo misto) sullain concomitanza dell’ingresso a scuola dei ragazzi, che "respirano polveri sottili prima di entrare in classe", ha denunciato per mesi. Uno spunto "per migliorie ementi", che l’amministrazione annuncia. Tra le novità in arrivo, le minispazzatrici per le ciclabili, lance ad acqua per laaree di grande passaggio e presidi nei parchi anche nel fine settimana. "Al risultato siamo arrivati con il contributo di tutti: nostro e dell’azienda – dice la vice sindaca Paola Colombo –.