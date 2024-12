Governo Ciriani Fdi | anche nel 2025 coalizione sarà compatta

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 dic. (askanews) – “Per ilmi aspetto quanto è già accaduto nel 2024 e 2023. Vale a dire, che lacontinui ad esseree coesa e che governi il Paese fino alla scadenza della legislatura. Questo è un dovere sia perché la stabilità è un valore, sia perché l’elettorato ci ha votati per fare insieme le riforme che abbiamo presentato nel programma elettorale per cambiare il Paese. Assumersi la responsabilità politica di mettere in crisi questa alleanza significherebbe pagare un prezzo politico altissimo, che nessuno credo voglia pagare”. Lo ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Lucain un’intervista rilasciata in occasione della prima uscita di Montecitorio News24 Magazine, il nuovo mensile dedicato ad approfondimenti sull’attività delche si rivolge al mondo delle imprese e, in particolare, ai Ceo.