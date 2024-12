Lanazione.it - Cosa cambia in Toscana con il nuovo Testo unico del turismo, i punti principali

Firenze, 21 dicembre 2024 – Il Consiglio regionale dellaha approvato a maggioranza ildelche riorganizza normativamente tutta la materia e introduce novità per quanto riguarda le strutture ricettive e la gestione dell'overtourism con particolare attenzione al fenomeno degli affitti brevi. Ildefinisce in particolare un sistema organico per la regolamentazione delin, includendo la governance, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, le professioni turistiche, il trasporto turistico e i sistemi di informazione e promozione. Ecco nel dettaglioe i. Governance Viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati qualiattori a livello locale sia per l’esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l’agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti – istituiti con la legge del 2016 - che assumono il nome di Comunità di ambito turistico, per sottolinearne la valenza di soggetto non solo aggregatore di Comuni ma anche di luogo aperto alla partecipazione e al confronto con le realtà locali, pubbliche e private.