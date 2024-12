Anteprima24.it - Control Room E.A.V.: Lettera aperta di alcuni lavoratori al Presidente De Gregorio

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo unadidell’EAV alDi. “Noi in maniera esplicita le abbiamo denominate: Le sale da ballo E.A.V.Caro Dottor De, abbiamo deciso di aprire una rubrica con lei.una di quelle attraverso le quali possiamo condividere le nostre idee e riflessioni sugli indirizzi presi da Eav, e sulla nostra visione dadi questa società. Sarà sicuramente interessante notare che il divide et impera è diventato un vero cavallo di battaglia in questa azienda. Come una fisarmonica, stringiamo le maglie per ridurre i costi del personale attivo, e poi le divarichiamo per ottenere strutture inutili, coninutili, e che neanche funzionano, con a capo ogni giorno un funzionario in attesa del suo contentino per la sua ottima gestione del nulla.