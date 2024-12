Altragricoltura arrivano gli Stati Generali della Mozzarella di Bufala | lunedì la presentazione

Leggi su Ildenaro.it

Mentre crolla il prezzo del latte dicome più volte denunciato in queste ultime settimane, la CNA e il Coordinamento degli Allevatori e dei Trasformatori predispone un documento di proposte che sarà uno dei contenuti su cui si avvia nei prossimi giorni una nuova fase di iniziative in difesa degli allevamenti, degli animali, del territorio e dello straordinario prodottodiCampana.Glidisi avvieranno a Napoli in un evento in agenda tra il 28 ed il 29 dicembre 2024 nel complesso di San Domenico Maggiore, a voler sottolineare la centralità di Napoli quale mercato di sbocco, ma anche dei cittadini eComunità Napoletana chiamati a scendere in campo a fianco degli allevatori e dei caseificatori artigianali a tutela di uno dei presidi costituenticultura e dell’identità napoletana.