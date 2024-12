Lanazione.it - “Più gioco, meno azzardo”, la Valtiberina unita contro la ludopatia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 dicembre 2024 – La Zona Distrettodell'Asl Toscana Sud Est, attraverso il Servizio Dipendenze (Ser.D.), lancia il progetto “PIÙ”, finalizzato ad ampliare e strutturare il sistema di intervento locale sulle dipendenze comportamentali. L’iniziativa si concentra suld’Patologico (GAP) e mira a sensibilizzare la comunità, prevenire situazioni di rischio e promuovere percorsi di protezione per le fasce più vulnerabili della popolazione. Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto si sviluppa attraverso azioni mirate a diversi target. Per i giovani saranno promossi laboratori creativi e un temporary shop itinerante che aiuterà a distinguere trasano e, enfatizzando i benefici del primo e i pericoli del secondo. Adulti e anziani saranno invece coinvolti in incontri pubblici e percorsi di supporto alla genitorialità per incrementare la consapevolezza e migliorare le capacità educative rispetto ai rischi legati al GAP.