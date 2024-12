Nuovo ponte per collegare Ostia a Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembre 2024 – Nella Sala Consiliare del Comune di, alla presenza del sindaco Mario Baccini e della maggioranza dei consiglieri ed assessori Comunali, del Capo compartimento ANAS Lazio Marco Moladori, del responsabile di Progetto ANAS Paolo Nardocci e dei Progettisti INTEGRA, VAMS e REACT Studio è stato presentato ieri il progetto di adeguamento e sistemazione della SS296 e di via della Scafa all’altezza dello svincolo con Via Di Trincea delle Frasche.La presentazione si inserisce nell’ambito della Conferenza dei Servizi Preliminare indetta da ANAS in data 25 novembre 2024, per illustrare il progetto agli Enti e Amministrazioni interessati delle opere, indichino le condizioni per ottenere, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.