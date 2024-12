Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto, la terra ha tremato di colpo

Unadidi magnitudo stimata attorno a 5.3, si è verificata alle ore 01:00 (ore 20:26 in Italia) in Indonesia, con epicentro nei pressi di Saumlaki. La profondità stimata è stata di circa 68 Km. Nella stessa zona erano stati registrate scosse anche nelle ore precedenti, che avevano allarmato la popolazione. Al momento non risulta che si siano verificati danni gravi agli edifici a seguito delné che ci siano feriti.L'articolodi, lahadiproviene da The Social Post.