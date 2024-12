Ilveggente.it - Vitoria Guimaraes-Fiorentina, Conference League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sesta giornata die si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili.Una vittoria per essere certi di affrontare il Chelsea, la favorita indiscussa di questa, solo in un’eventuale finale. Allabasta un punto per qualificarsi tra le prime otto della maxiclassifica ed ottenere così il pass per la fase ad eliminazione diretta senza passare dagli spareggi ma sarebbe importante andare a prendersi i tre punti in Portogallo per poi assicurarsi un tabellone “amico” fino alla finalissima.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl motivo? Basta dare un’occhiata al regolamento della nuova, altra manifestazione che da quest’anno ha cambiato format, sulla falsariga delle altre due competizioni Uefa.