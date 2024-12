.com - Un pieno di energia con Malta al Vertical Winter Tour e Radio Deejay

Dal 28 dicembre, e fino a marzo 2025, Visitsarà presente alle nove tappe delconcome media partner. L’ente parteciperà all’evento invernale più longevo e costante del panorama italiano, per promuovere la destinazione e la sua inclinazione all’outdoor, anche in invernoInizia da Cervinia, in Valle d’Aosta, la partecipazione di Visital2024/25, un appuntamento fatto di eventi e divertimento sulla neve. Durante ilVisitpromuoverà il turismo nell’arcipelago maltese con un proprio stand nel villaggio itinerante che toccherà le località sciistiche più prestigiose del circuito alpino italiano. L’intento sarà quello di raccontare le opportunità offerte dalle isole di, Gozo e Comino agli amanti degli sport outdoor che puntano ad una vacanza verso una meta che sia anche ricca di cultura e pronta ad offrire benessere a tutto tondo.