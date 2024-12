Tony Effe escluso annuncia Capodanno al Palazzo dello Sport di Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 19 dic. (askanews) –dall’evento dial Circo Massimo di, il rapper, ex membro del collettivo Dark Polo Gang, hato a sorpresa un suo grande evento per festeggiare insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno. “da”, il titolo scelto per la data del 31 dicembre in programma aldi, lo stesso palazzetto sold out pochi mesi fa, a ottobre, con il suo Icon Tour. I biglietti a prezzo calmierato sono disponibili dalle 19 di oggi, giovedì 19 dicembre, su Ticketone. Nicolò Rapisarda, questo il vero nome del trapper nato a33 anni fa, su Instagram inoltre ha scritto un post, corredato da una sua immagine riflessa da vetri in frantumi, per ringraziare quanti – fan e colleghi – gli hanno espresso solidarietà per l’esclusione dall’evento organizzato dal Campidoglio.