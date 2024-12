Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Palermo: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani capolista vogliono allungare sulle inseguitrici, mentre i rosanero non possono perdere ulteriore terreno dalla zona play-off.si giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani non vogliono fermarsi più e cercano la settima vittoria consecutiva per confermarsi capolisti. La squadra di Grosso ha 40 punti, tre punti in più del Pisa e sei in più dello Spezia, sono reduci da sei vittorie consecutive e non perdono da 14 turni. E’ piena crisi, invece, per i rosanero che si trovano fuori dalla zona play-off e reduci da due sconfitte consecutive con Catanzaro e Carrarese. Un andamento orribile per la squadra di Dionisi costruita centrare la promozione diretta in A.