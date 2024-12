Per il re di Spagna i cammei realizzati dall’antica azienda Aucella di Torre del Greco

Leggi su Ildenaro.it

In occasione del conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze sociali e statistiche a Felipe VI di, nel corso di una solenne cerimonia che si è tenuta giovedì 12 dicembre nel Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quell’occasione, il rettore Lorito ha voluto omaggiare sia il sovrano spagnolo che il Presidente Mattarella con dei doni che rappresentassero un’eccellenza del territorio campano. La scelta è ricaduta su due preziosidalla storicadidel, città che da oltre 200 anni è riconosciuta come capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo. “L’– si legge in una nota della Federico II – ha accolto con entusiasmo l’invito del rettore, creando due opere uniche che riproducono lo stemma dell’Università.