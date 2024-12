Metropolitanmagazine.it - La stanza accanto viene snobbato dai Goya, i premi cinematografici spagnoli

L’Accademia del Cinema spagnola ha svelato la sua lista di nomination per la 39a edizione deiAwards, l’equivalente nazionale degli Oscar. In testa alla classifica c’è il dramma biografico The 47 di Marcel Barrena, con 14 menzioni. Segue il thriller Undercover con 13. E segue ancora Saturn Return con 11 candidature. Il film sulla rock band Los Planetas è stato la candidatura spagnola per ilo di miglior film internazionale agli Oscar, anche se non è entrato nella shortlist, rivelata nei giorni scorsi. Nel frattempo, il primo lungometraggio in lingua inglese di Pedro Almodóvar, La, ha ottenuto 10 nomination, tra cui quella per il miglior regista e un paio di nomination per la migliore attrice per Julianne Moore e Tilda Swinton. Non è nominato, però, per miglior film dei, nonostante abbia vinto il Leone d’oro a Venezia, il suo primoo di un festival.