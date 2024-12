Metropolitanmagazine.it - La seconda stagione di Shogun amplierà e andrà oltre il libro, spiegano gli showrunner

Glidi Sh?gun Justin Marks e Rachel Kondocome lail materiale originale. La primadi Sh?gun adatta l’omonimo romanzo del 1975 di James Clavell e copre il materiale originale per intero. Tuttavia, il plauso della critica e il successo da record della serie in streaming hanno portato al rinnovo diper unae terza. Parlando con Empire Magazine, Marks e Kondocome stanno affrontando lasenza avere materiale di partenza su cui fare affidamento. Discutono di come lasia già più impegnativa per questo motivo, ma di come sia fattibile grazie all’opportunità di esplorare più personaggi e idee dal romanzo originale di Clavell e dalla prima.“Grazie al cielo stiamo affrontando questa parte più difficile per la, perché ciò con cui ci sentiamo più a nostro agio questa volta è il caos creativo di tutto ciò.