Il 2025 della Ferrari è già partito. Manca solo Hamilton

Lewis non c’è, ma è come se ci fosse. L’avventura diincominceràa gennaio, ma al pranzo di NataleScuderia lui è presente almeno quanto i panettoni. Si aggira come un fantasma tra i tavoli dove il suo nome continua a popolare ogni discorso. C'è traccia persino sui menù dove per ogni piatto è presentata un'alternativa vegana. Povero Leclerc, se avesse avuto orecchie all’internosala, avrebbe già cominciato ad essere geloso. Nulla di strano. Nulla di inaspettato. Arriva il pilota più vincentestoriaFormula 1 ed è normale che il futuro rubi la scena al presente e al passato. Anche se il presente è meglio del passato, anche se il 2024è stato migliore in tutti i “parametri vitali” rispetto all’anno precedente. Più vittorie (+ 400%), più punti (+60,59%), più punti per gara (+ 44,91%), più podi (+ 175%), minor gap dal vincitore (da 454 a 14 punti).