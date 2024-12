Liberoquotidiano.it - Elena Peverelli: con i suoi servizi fotografici immortala momenti che rimarranno unici

Senigallia, 19 dicembre 2024. In molti la definisco una fotografia artistica, perché ogni suo scatto nasce da creatività e originalità ed ha la capacità di trasmettere quelle emozioni che rendono ancora piùimportanti della vita, suggellandone il ricordo. Nel suo StudioBebèrealizzad'autore di neonati, mamme e famiglie, che difficilmente trovano riscontro in Italia., infatti, è stata tra le prime professioniste a portare sei anni fa a Senigallia, in provincia di Ancona, la “fotografia newborn”, particolarmente in voga all'estero.«Questo tipo di fotografie vanno pensate in modo creativo – spiega–. Per garantire un risultato a livello stilistico è necessario curare ogni minimo dettaglio e gestire tutti gli aspetti correlati allo shooting, dalla posizione al vestito allo scenario, mettendo sempre a proprio agio sia il bimbo che la mamma».