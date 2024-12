Cinemaserietv.it - Come finisce il film Wasabi: un rapporto padre-figlia sopra le righe

Alla fine di, Hubert Florentini riesce a sconfiggere i membri della yakuza che hanno rapito suaYumi e cercavano di appropriarsi del suo denaro. Durante un’operazione rischiosa ma ben orchestrata, Hubert, con l’aiuto di Momo e di alcuni ex colleghi dell’intelligence, elimina i criminali senza subire perdite tra i suoi alleati. Dopo aver salvato Yumi e risolto il mistero dietro la morte di Miko, Hubert torna in Francia promettendo alladi rivederla presto. Tuttavia, mentre sta per decollare, viene raggiunto da agenti della dogana che portano con sé le sue valigette piene di armi, creando un momento comico a chiusura del.Nel corso della storia, Hubert scopre non solo di essere ildi Yumi, ma anche il complotto che ha portato alla morte di Miko, sua ex compagna e grande amore.