Ilrestodelcarlino.it - Morto Sandro Crovetti, addio al noto dirigente sportivo

Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – È stato trovatonella tarda mattinata di oggi, nelle immediate vicinanze della sua abitazione reggiana, ilAles, uno dei migliori manager della pallacanestro italiana. Nato a Reggio Emilia, avrebbe compiuto sessantasette anni il giorno di Natale. Molto conosciuto anche a livello nazionale,aveva iniziato la sua carriera come giornalista ed è stato tra i pionieri della televisione privata locale. Comeera dapprima entrato nel mondo del volley, quale addetto stampa della mitica Nelsen Reggio Emilia. La sua carriera nel basket aveva preso avvio in Pallacanestro Reggiana, dove ricoprì ruoli manageriali tra il 1984 e il 1987. Successivamente un lungo cursus honorum in Legabasket, fino a diventare vicecommissario straordinario nel 1994.