Lapresse.it - Mayotte, squadre di soccorso al lavoro dopo il ciclone Chido

Leggi su Lapresse.it

Prosegue ildelledinell’arcipelago di, nell’Oceano Indiano, devastato dal, che si è abbattuto sulle isole con venti superiori ai 220 chilometri orari. Non è ancora chiaro il numero dei morti, che potrebbero essere migliaia, e dei dispersi. Almeno 1500 persone sono rimaste ferite, di cui più di 200 sono in condizioni critiche. I soccorritori hanno continuato a ripulire il territorio da alberi e rami che ostruiscono le strade. Alcuni sopravvissuti e gruppi dihanno descritto sepolture frettolose, il fetore dei corpi e la devastazione di precari insediamenti informali la cui popolazione di migranti rende ancora più difficile determinare il numero delle vittime. Molte persone avevano ignorato gli avvisi di, pensando che la tempesta non sarebbe stata così estrema.