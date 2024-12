Ilgiorno.it - Il Tar respinge il ricorso, zero rimborsi per i maiali uccisi. Le associazioni animaliste: ricorreremo al Consiglio di Stato”

Zinasco (Pavia), 18 dicembre 2024 - “Ats Pavia non poteva fare altro che abbattere icolpiti da peste suina del santuario Cuori liberi”. Con una sentenza pubblicata lunedì, il giudice amministrativo della Lombardia ha respinto ildel rifugio e di altredi protezione animale che chiedevano un risarcimento per l’abbattimento dei suini ospiti dello spazio di Sairano, una frazione di Zinasco e ha condannato i ricorrenti a rifondere Ats Pavia e Regione Lombardia del pagamento delle spese di giudizio. “aldicontro una sentenza miope e ingiusta – hanato leLav e Lndc con la Rete dei santuari di animali liberi e il rifugio Cuori liberi –. La psa non è pericolosa per l’uomo, ha un alto tasso di mortalità tra i, che non è però del 100%.