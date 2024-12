Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Coppa Italia: Correggese sfida Gotico Garibaldina per il nono successo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Straordinari per, Promozione e Prima categoria che stasera (ore 20.30) recuperano il turno rinviato per maltempo la domenica dell’Immacolata. Crocevia stagionale per lache al pomeriggio sale a Piacenza contro il: in caso di 9° hurrà consecutivo in campionato, i biancorossi di mister Ivano Rossi allungherebbero su tutta la concorrenza, visto che Zola Predosa e Nibbiano hanno già giocato il rispettivo turno. Proprio i piacentini attendono in serata la Vianese per la semifinale delladi; fra i rossoblù out il centrocampista Bandaogo squalificato. In caso di parità, si procederà direttamente coi calci di rigore. Mister Sarnelli ha parlato chiaro ieri: "Non snobbiamo assolutamente la– ha detto – Se la vincessimo sarebbe splendido per la società e noi avremmo la possibilità di giocarci la promozione diretta in Serie D nellanazionale.