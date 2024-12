Ilgiorno.it - A Legnano arriva il primo cestino intelligente che “parla” ai passanti e li avvisa quando è pieno

(Milano) 18 dicembre 2024 – In città sono stati installati i primi cestini “intelligenti”, dotati di tecnologia smart che consente un controllo costante, da remoto, dei livelli di rifiuto accumulati. Questa innovazione punta a migliorare il decoro urbano, ottimizzando la gestione della raccolta dei rifiuti. Alimentati con energia solare grazie a un pannello fotovoltaico posto sulla loro superficie, i cestini intelligenti non si limitano a segnalare al gestore, tramite un’app, il livello di riempimento. Sono anche in grado di prevenire il sovraccarico grazie a un sensore a ultrasuoni che rileva la quantità di rifiuti presenti e attiva una pressa interna, capace di compattarli fino a circa un quinto del loro volume. Per l’utente, aprire ilè semplice: basta utilizzare la maniglia o il pedale presente in basso.