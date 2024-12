Oasport.it - Volley femminile, il possibile cammino e il tabellone dell’Italia ai Mondiali 2025

Leggi su Oasport.it

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni aidi, che andranno in scena in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. La nostra Nazionale sarà infatti una delle grandi favorite per la conquista del titolo iridato dopo essere salita sul podio nelle ultime due edizioni (argento nel 2018 dopo aver perso la finale contro la Serbia e bronzo nel 2022) e soprattutto dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.Le ragazze del CT Julio Velasco hanno conosciuto nella mattinata odierna quali saranno le prime tre avversarie che dovranno affrontare in terra asiatica: Belgio, Cuba e Slovacchia. Sono rivali ampiamente alla portata delle azzurre, che sulla carta hanno un bagaglio tecnico e agonistico decisamente superiore: i primi tre ostacoli non sembrano incutere particolari timori anche se le sempre arrembanti Yellow Tigers e la compagine caraibica non vanno sottovalutate, mentre la Slovacchia dovrebbe essere un ulteriore gradino sotto.