Venezuela | Tajani ' Gonzalez Urrutia e Machado fonti di esempio e ammirazione'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Quando a fine ottobre ho incontrato Edmundo González(il presidente eletto del, ndr) qui a Roma, gli ho sottolineato come il suo coraggio e quello di María Corina(leader delle forze democratiche in, ndr) siano fonte di grande. Il governo italiano, che è legato aldalla presenza di un'ampia comunità di cittadini e discendenti italiani, è al loro fianco e a quello di tutto il popolono, anche in Europa e nel G7". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioin un messaggio inviato in occasione della cerimonia di consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero ae a."L'assegnazione del premio Sacharov è un grande riconoscimento a una irrinunciabile lotta di libertà per la difesa della democrazia e i diritti umani - ha sottolineato il ministro - Un riconoscimento per il quale il Partito Popolare Europeo e tutte le forze che lo compongono si sono battute con determinazione.