Calciomercato.it - Thiago Motta ribalta la Juve: Yildiz e Koopmeiners cambiano ruolo. Giallo Douglas Luiz

Leggi su Calciomercato.it

Lantus vuole uscire dalla crisi e placare la contestazione dei tifosi: le novità di formazione del tecnico bianconero in vista del match di Coppa Italia contro il CagliariPeriodo delicato per lantus, che perde terreno in campionato e rimane al momento fuori da un piazzamento nella prossima Champions League.(LaPresse) – Calciomercato.itLa gestionenon è partita sotto i migliori auspici, con la squadra che sta faticando e non poco a esprimere la filosofia di gioco e i dettami tattici dell’allenatore italo-portoghese. Gli infortuni che stanno falcidiando la rosa bianconera non hanno di certo aiutato, ma sicuramente i presupposti erano altri ai nastri di partenza della stagione e del nuovo ciclo alla Continassa dopo il tumultuoso divorzio con Massimiliano Allegri.