Rockets: online il video di "Cosmic Castaway", il singolo estratto dal nuovo album "The Final Frontier"

foto di Yamile BarceloMILANO – E’mente disponibile su YouTube ildi “”,inserito neldei“The”, uscito il 31 ottobre. Si tratta di un vero omaggio alla band e, in particolare, ad Alain Maratrat, che sta affrontando una sfida importante contro una malattia. Il, realizzato in stile cartone animato, vede isuonare a bordo di un’astronave, viaggiando insieme nello spazio in un’atmosfera futuristica e di legame indissolubile. Alain, ex chitarrista di lunga data della band e membro fondatore della formazione originale della quale ha fatto parte fino al 1992, è protagonista nelcon il suo straordinario assolo di chitarra, che rappresenta un momento centrale della canzone.Fabrice Quagliotti ha sentito di dedicare l’interoal suo amico e compagno di molte avventure musicali e di vita, scrivendo nelle note del disco una frase sincera: “Al mio amico Alain, affinché la forza della musica lo aiuti a combattere la sua malattia”.