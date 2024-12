.com - Prima Categoria / Castelfrettese, il sabato da ricordare di Nicola Gabrielli: tripletta con gol in rovesciata – VIDEO

Il classe 1998 è salito in testa alla classifica marcatori con le 3 reti segnate al Pietralacroce: “Ho agito d’istinto, provando una grande gioia. Possiamo fare ancora meglio”. Ildel gol in. Dai Portuali Dorica arriva GiampaolettiCASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 17 dicembre 2024 – Perè stato certamente undaquello del 14 dicembre scorso. L’attaccante della, infatti, ha segnato unanel match contro il Pietralacroce, terminato 1-4 per i “Frogs” che sono passati in testa alla classifica.Tra l’altro il terzo gol lo ha segnato con una splendida, che vi proponiamo nel nostro canale YouTube qui di seguito. Con questa, poi, ha raggiunto il compagno Riccardo Serrani e Leonardo Barchiesi del Borghetto in testa alla classifica marcatori del girone B di